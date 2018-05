Huntelaar verlengt contract en blijft nog een jaar bij Ajax

Huntelaar kwam afgelopen zomer transfervrij over van Schalke 04 en maakte dit eredivisieseizoen dertien treffers en verzorgde acht assists in 28 duels. De Nederlandse goaltjesdief was nagenoeg het hele seizoen de eerste spits door een langdurige blessure van Kasper Dolberg. Huntelaar, die in augustus 35 jaar wordt, viel vandaag in het uitduel met Excelsior (1-2 winst) in de eerste helft uit met een blessure.



Huntelaar begon zijn profcarrière bij PSV, maar kwam daar nooit aan spelen toe. Via De Graafschap en sc Heerenveen kwam hij in 2006 bij Ajax terecht. Na zijn eerste periode in Amsterdam verhuisde de in Gelderland geboren Huntelaar naar Real Madrid, waarna hij via AC Milan en Schalke 04 weer bij Ajax terecht kwam.