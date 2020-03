Hyballa: ‘De jongens hebben aangetoond dat ze het niveau van Feyenoord aankunnen’

NAC Breda is zeker niet kansloos in de halve finale van de KNVB-beker tegen Feyenoord, vindt trainer Peter Hyballa. ,,Wij houden ons vast aan de overwinningen in de beker tegen PSV en AZ. Daarin heeft het team het laten zien."

Hyballa was ruim een week aan het werk in Breda toen zijn ploeg met 3-1 won in de kwartfinale van de beker bij AZ. Onder interim-trainer Willem Weijs werd PSV een ronde eerder met 2-0 verslagen. Met Feyenoord wacht de derde topploeg op rij. ,,De supporters mogen emoties hebben. Wij moeten nuchter blijven. De jongens hebben aangetoond dat ze het niveau van Feyenoord aankunnen", zegt de Duitse trainer.

Daar komt volgens Hyballa nog De Kuip bij. ,,Dat kan voor ons ook positief zijn. Als wij goed in de wedstrijd zitten en het loopt bij hen niet zo lekker, dan is het ook een kritisch publiek.” Anderhalve maand verder heeft de coach zijn stempel meer op het team gedrukt en ziet hij in De Kuip mogelijkheden. ,,In hun onderbewustzijn onderschatten ze ons wellicht een beetje. Bij Feyenoord denken ze misschien dat wij de bus gaan parkeren, maar dat is niet ons plan.”

Lopende mensen

De voormalig trainer van NEC, Sturm Graz en Alemannia Aachen zegt vooral intensiteit en diepte in het spel van NAC te hebben gebracht. ,,We hebben spelers die kunnen lopen. We zien het resultaat in de data. De spelers lopen 2 kilometer meer, omdat ze ook in de trainingen veel meer lopen."



Hyballa heeft respect voor trainer Dick Advocaat, die met Feyenoord een mooie reeks heeft neergezet van dertien ongeslagen wedstrijden, maar weet ook dat die reeks niet oneindig is. ,,Daar zitten wedstrijden tussen in die ze met één doelpunt verschil hebben gewonnen, bij Fortuna kregen ze een belachelijke strafschop. Maar ik hoef dat van die reeks niet nog twee keer te zeggen tegen mijn spelers. Dat weten ze.”