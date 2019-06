‘Ibi’ in het buitenland: pril geluk, blessureleed en foeterende trainers

Barcelona

Halverwege het seizoen 2011-2012 verlaat Ibrahim Afellay PSV voor Barcelona. Pas 24 jaar, maar in Eindhoven al aanvoerder. Vier keer kampioen van Nederland bovendien. Ook in Catalonië gaat het hem voor de wind. De creatieve middenvelder, die ook op de vleugels uit de voeten kan, debuteert al snel. Af en toe staat hij zelfs tussen Messi, Xavi en Iniesta aan de aftrap. Afellay heeft een groot aandeel in het bereiken van de Champions League-finale en wint die ook, als invaller. De Oranje-international begint zijn eerste volledige seizoen bij Barcelona met een zware knieblessure. Ondanks dat hij op tijd weer fit is voor het EK 2012 en van Bert van Marwijk een basisplek krijgt, wordt dat geen succes.

Volledig scherm Ibrahim Afellay showt de bokaal van de Champions-League. Links Andrés Iniesta. © PICS UNITED

Schalke 04

Bij Barcelona is Afellay daarna niet meer nodig. Afellay doet vlak voor het sluiten van de zomerse transfertermijn een stapje terug. Schalke 04 is zijn nieuwe bestemming. Daar komt hij als huurling wel in aanmerking voor speeltijd. Het is ook een hereniging met Huub Stevens, zijn oud-trainer bij PSV. Hoewel alles minder is na Barcelona, is de Utrechter na een stroeve start al snel populair in Gelsenkirchen. Vooral na een doelpunt de Kohlenpott-derby tegen Borussia Dortmund. Bondscoach Louis van Gaal roept hem ook weer op voor Oranje. Afellay blinkt namelijk uit in Duitsland, maar opnieuw niet voor lang: een spierblessure maakt vroegtijdig een einde aan zijn eerste uitleenseizoen.

Volledig scherm Dolle vreugde bij Ibrahim Afellay na zijn doelpunt op bezoek bij rivaal Borussia Dortmund . © AP

Terug naar Barcelona

Afellay keert voor seizoen 2013-2014 terug bij Barcelona. Na Pep Guardiola en Tito Vilanova is hij in Camp Nou alweer toe aan zijn derde trainer: Gerardo Martino. De Argentijn geeft de lichtvoetige technicus als hij eenmaal fit is zelden speeltijd; welgeteld drie minuten in de Primera División, als invaller mag hij thuis tegen Malaga even meedoen. Een nieuwe verhuurperiode moet een volgende mentale terugslag voorkomen.

Olympiakos Piraeus

Griekenland wordt het volgende land, recordkampioen Olympiakos Piraeus de volgende club. Na 3,5 jaar en slechts 21 duels bij Barcelona hoopt Afellay - opnieuw op huurbasis - bij de vaste Champions League-deelnemer op een zonnige doorstart van zijn loopbaan, maar zelfs in Griekenland is het perspectief al snel grauw. Boven het hoofd van trainer Míchel pakken zelfs al snel donderwolken zich samen als het over zijn Nederlandse middenvelder gaat. ‘Een rebel en nog een kind’, noemt de oud-speler van Real Madrid Afellay zelfs. De vrije rol op links die Ibi bekleedt, staat al snel op de tocht. Ook na het ontslag van Míchel komt hij onder opvolger Vítor Pereira niet veel aan spelen toe.

Volledig scherm Hoge verwachtingen in Athena bij de aankomst van Ibrahim Afellay, die al snel een sjaaltje van Olympiakos om zijn nek heeft. © Michael Kantaris

Stoke City

Transfervrij kan Afellay in de zomer van 2015 al terug naar PSV, maar hij kiest voor Stoke City. Afgelopen seizoen de nummer 16 van de Championship, toen nog een club in de Premier League met spelers van naam en faam. Ook andere oud-winnaars van de Champions League verdienen er op dat moment een goed belegde boterham. Hij zit in de kleedkamer met onder anderen Xherdan Shaqiri, Marko Arnautovic en Bojan Krkic. De 29-jarige Afellay staat er onder manager Mark Hughes ook direct vast in, tot het aan het eind van het seizoen weer misgaat met de knie. Bij het controleren van een hoge bal op de training knapt er wat. Alweer.



Na acht maanden revalideren, keert Afellay terug. Tevreden als hij is bij The Potters, verlengt hij even later zelfs zijn contract met nog eens twee jaar. Niet veel later raakt Afellay voor de zoveelste keer geblesseerd. Later krijgt hij het met manager Paul Lambert – de opvolger van de ontslagen Hughes – aan de stok omdat hij zich op de training niet zou inzetten.



Voetballen doet hij in Engeland niet meer, zijn laatste wedstrijd speelt hij op 30 december 2017 uit tegen Chelsea (5-0). Dit voorjaar laat Afellay zijn contract ontbinden om na 8,5 jaar in het buitenland terug te keren in Nederland.

Volledig scherm Bij Stoke City kwam Afellay tot 49 optredens in de Premier League. © Getty Images