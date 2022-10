Ideale kans voor Ajax? Jürgen Klopp gaf met openlijk verwijt richting Virgil van Dijk zijn wanhoop prijs

Exclusief interview Ajax-cap­tain Dusan Tadic heeft maling aan kritiek op spel, houding en reputatie: ‘Soms moet je een klootzak zijn’

In een heuse kraker tegen Liverpool willen Ajax en Dusan Tadic (33) vanavond hun wederopstanding voltrekken. De Engelse club die vorige maand een voor de Serviër unieke crisis inluidde. Aan de lading kritiek op zijn spel, houding en reputatie heeft de captain maling. ,,Dat ik the guy you love to hate geworden ben, vind ik een groot compliment.”

12:03