Ié weer in beeld bij Feyenoord nu Botteghin nieuw avontuur wil aangaan

Trainer Dick Advocaat heeft met Marcos Senesi nu nog één zekerheidje als centrale verdediger. Sven van Beek kan dat ook worden, maar de verdediger kampte de laatste jaren wel vaak met langdurig blessureleed. De Schot George Johnston moet in de voorbereiding die eind juli begint laten zien wat hij echt waard is. De bij Liverpool weggeplukte jeugdinternational kwam in zijn eerste seizoen in de Kuip nimmer in actie.