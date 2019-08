Ihattaren en Boadu voor het eerst in voorselectie Jong Oranje

Hoe moet het nu verder met AZ?

13:31 Vanwege het instorten van een tribunedak in het AFAS Stadion moet AZ flink improviseren. De afgelopen twee thuisduels speelden de Alkmaarders in het stadion van ADO Den Haag, de Europese ontmoeting met FC Antwerp wordt morgen in de Grolsch Veste afgewerkt. Hoe nu verder met het elftal van Arne Slot?