Ihattaren, Schuurs en Wijndal in definitieve selectie Oranje voor Nations League-duels

Daley Blind behoort vanwege zijn fysieke problemen niet tot de 23 namen. Perr Schuurs vervangt Matthijs de Ligt, die ontbreekt door een schouderblessure waaraan hij onlangs is geopereerd. De verdediger van Ajax speelde tot dusver tien interlands voor Jong Oranje. Ook linksback Owen Wijndal van AZ zit bij het keurkorps van Lodeweges, net als Mohamed Ihattaren van PSV.



Eerder dit jaar zat Ihattaren ook al bij de voorselectie van het Nederlands elftal voor de vriendschappelijke interlands met de Verenigde Staten en Spanje, die in maart gepland stonden. Door het coronavirus gingen deze wedstrijden niet door. Oranje kwam op 19 november 2019 (5-0 zege op Estland) voor het laatst in actie.

Leroy Fer en Tim Krul zijn na lange tijd weer terug in de selectie van Oranje. Fer speelde zijn laatste interland op 12 november 2014, toen Oranje in Amsterdam met 2-3 verloor van Mexico. Krul keepte op 10 oktober 2015 voor het laatst in Oranje, maar liep in die wedstrijd een zware knieblessure op. Afgelopen seizoen schitterde hij bijna wekelijks bij Norwich City, dat desondanks degradeerde uit de Premier League.

Luuk de Jong zal zich na een korte vakantie ook moeten melden bij Oranje, na zijn heldenrol in de Europa League namens Sevilla vorige week. Wolfsburg-spits Wout Weghorst is niet van de partij. Ryan Babel, Steven Bergwijn, Memphis Depay en Quincy Promes zijn de vier overige aanvallers in de eerste selectie van Lodeweges. ,,Het is jammer dat Ronald Koeman weg is, maar natuurlijk is dit leuk om te doen. Natuurlijk is het hartstikke spannend, maar ik loop al een hele poos mee", zegt de 62-jarige coach, die hiervoor tweeënhalf jaar assistent van Koeman was. Lodeweges legt ook nog uit waarom Blind niet van de partij is. ,,Daar zijn we natuurlijk allemaal van geschrokken, toen we dat op tv zagen. Ik kreeg daar gewoon kippenvel van. Laat Daley maar rustig herstellen.”

‘Raar moment, maar willen lijn doortrekken’

Naast Blind ontbreken in vergelijking met de voorselectie ook Myron Boadu, Teun Koopmeiners, Calvin Stengs (allen AZ), Davy Prӧpper (Brighton & Hove Albion), Tonny Vilhena (Krasnodar), Kenny Tete (Lyon), Jeroen Zoet (PSV) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).



Lodeweges krijgt het Nederlands elftal in een rare tijd onder zijn hoede. Ronald Koeman vertrok vorige week naar Barcelona en terwijl de Champions League en Europa League net zijn afgerond, staan vrijwel alle competities in Europa alweer op het punt van beginnen. ,,Het is heel lastig, omdat er totaal geen lijn meer is in de competities. Iedereen komt nu anders binnen, maar we gaan maandag gewoon de lijn doortrekken waar we mee bezig waren.”

Lewandowski ontbreekt bij Polen

Oranje hoeft zich voor de wedstrijd tegen Polen geen zorgen te maken over Robert Lewandowski, want de topspits van Bayern München krijgt van bondscoach Jerzy Brzęczek nog wat langer rust na zijn seizoen met 55 goals in 47 wedstrijden. De Bundesliga gaat op vrijdag 18 september weer van start met Bayern München - Schalke 04.

