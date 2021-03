‘Ihattaren zou baat hebben bij een Marokkaanse mental coach: ik heb Raiola gecontacteerd’

Volgens Eddaoudi is er nog wel wat te sleutelen aan het gedrag van Ihattaren, wiens medespelers geïrriteerd raakten over zijn houding richting de belangrijke Europa League-wedstrijd tegen Olympiakos (2-1). ,,Veel profvoetballers zijn jongens van de straat. Ze komen niet uit een traditioneel gezin waar ze je thuis vragen hoe je dag was. Daarom zouden ze baat hebben bij een persoonlijk begeleider. Hoe communiceer je nou met een trainer en met je medespelers? Ihattaren is ook nog eens iemand die op jonge leeftijd veel heeft meegemaakt, zoals het verlies van zijn vader.’’



Eddaoudi heeft Mino Raiola, de zaakwaarnemer van Ihattaren, twee jaar geleden een bericht gestuurd. ,,Ik heb echter nooit reactie gehad. Begrijp ik ook wel, want Raiola is een van de grootste zaakwaarnemers ter wereld. De meeste zaakwaarnemers zien me als een bedreiging, terwijl ik geen concurrent ben. Je moet mij zien als de tandarts en de zaakwaarnemer is de huisarts. Managers zouden pro-actief moeten zijn, de clubs ook. Je moet een topvoetballer niet zien als een melkkoe, maar als een mens.’’



De Marokkaanse Bredanaar is geestelijk begeleider, want anders zou hij dan zelf maar zaakwaarnemer worden om er beter tussen te komen in de voetbalwereld. ,,Dan hou je de regie zelf. Als ik zaakwaarnemer zou zijn, zou ik voor bepaalde dingen die ik niet goed kan vaklieden inhuren. Dan denk ik aan iemand die het financiële plaatje regelt, een advocaat die het contract aftimmert.’’