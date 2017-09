'Ik ben nog steeds dezelfde Lieke Martens'

Alle statistieken van speelronde 5

16:15 Feyenoord is als enige ploeg nog foutloos, is dat na de eerste topper van het seizoen tegen PSV ook nog zo? Kan Ajax profiteren van eventueel puntenverlies in de altijd lastige uitwedstrijd tegen ADO Den Haag? Met behulp van cijfers van statistiekenbureau Opta bekijken we per wedstrijd de kansen van alle ploegen.