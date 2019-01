‘Ik houd mijn hart vast en blijf hopen’

Door Arjan Schouten



Wat wordt het zondag, heren?

Lee Towers: ,,Man, had me niet gebeld… Gelukkig hebben we de laatste pot gewonnen, van de week. Maar met Ajax voor de deur vrees ik toch het ergste, hoor. Ik houd m’n hart vast en blijf hopen. Maar met een gelijkspelletje doen we het al goed, denk ik.”

Jack Spijkerman: ,,Ik ga altijd uit van winnen, bij Ajax. Dat heb ik elke wedstrijd. Of we nou tegen FC Barcelona spelen of tegen PEC Zwolle. Ja, en bij Feyenoord denk ik sowieso aan winnen.. Die zijn natuurlijk niet in beste doen. Dus ik zie geen enkele reden om me zorgen te maken. Behalve als die Lamprou toch weer op de goal staat, dan ga ik voor het eerst van m’n leven vrezen.”