In 15 jaar niet zoveel goals in één eredivisieweekend

Gemiddeld vielen er gisteren en vandaag in negen duels 5,1 treffers per wedstrijd. Verantwoordelijk daarvoor waren onder meer PSV’er Donyell Malen, goed voor vijf goals tegen Vitesse, PEC-aanwinst Reza Ghoochannejhad, die vier keer scoorde tegen RKC (6-2), en AZ, dat vijf keer scoorde tegen Sparta.



Er waren meer opmerkelijke goalfeitjes vandaag. Zo werden in totaal vijf doelpunten gemaakt door spelers uit Azië, het meeste op een specifieke datum in de eredivisie (exclusief eigen doelpunten). Over heel vorig seizoen werden er in totaal 9 doelpunten gemaakt door spelers uit dit continent: Ritsu Doan (5) en Mohammed Osman (4). Dit seizoen tikt de teller na 6 speelrondes al 9 Aziatische doelpunten aan (exclusief eigen doelpunten).