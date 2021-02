In de Cor Potcast praat Lilian Marijnissen opeens vrijuit over EasyToys en ‘staatshoofd’ Tom Beugelsdijk

Door Dennis van Bergen



Lilian Marijnissen is nog maar net achter de microfoon gekropen, als de mannen van de Cor Potcast al een plaagstootje uitdelen aan de politieke partij waarvan zij al jaren het gezicht vormt. De SP, menen de voetballers, is een beetje ‘de Victor Sikora van het Binnenhof’. Ofwel: Ooit veelbelovend, maar inmiddels compleet in de vergetelheid geraakt. De reactie van de politica, later, quasi-beledigd: ,,Ik dacht dat deze podcast over voetbal zou gaan?!”