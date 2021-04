In Duitsland al na drie wedstrijden ontslagen, maar bij Vitesse wordt Letsch op handen gedragen

Vitesse is klaar voor de bekerfinale. Dat zegt Thomas Letsch met vastberaden stem. In Arnhem is de clash met Ajax minutieus voorbereid. In het geheim, achter de gesloten deuren van GelreDome. Dit is de wedstrijd van het jaar voor de club. Dit is het decor, waarin de Duitse trainer zijn naam voor de eeuwigheid wil vestigen. ,,We moeten van een topseizoen een superseizoen maken”, stelt hij.