In ‘eredivisielab’ zoekt Ajax naar vervanger voor Blind

Samenvatting Goudhaan­tje Thy helpt Sparta aan nóg een jaar eredivisie

4 april Een standbeeld zal hij niet krijgen, Lennart Thy. Maar opnieuw bewees de Duitser zaterdag zijn grote waarde voor Sparta. In de slotseconden kopte hij zijn ploeg naar de 3-2 tegen PEC Zwolle. In de wetenschap dat 34 punten doorgaans een garantie zijn voor handhaving in de eredivisie, kunnen de Spangenaren het seizoen nu rustig uitspelen.