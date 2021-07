In FC Drita treft Feyenoord een club waar de sterspeler minder waard is dan de keeper van FC Den Bosch

FC Drita, komende donderdag de eerste tegenstander van Feyenoord in de Conference League, is niet bepaald een club met een grote internationale palmares. Toch weerklonk de Champions League-hymne al wel een aantal maal in het Gjilan City Stadium. Hoe goed is de drievoudig landskampioen van Kosovo?

Afgelopen seizoen galmden de klanken van de Champions League-hymne nog vrolijk door het Gjilan City Stadium, het 15.000 plaatsen tellende stadion van FC Drita. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen het Andorrese Inter Club d’Escaldes was het, in de eerste voorronde van het toernooi. In derde voorronde van de Europa League, waarin de drievoudig landskampioen van Kosovo uiteindelijk terecht kwam, bleek Legia Warschau vervolgens te sterk.

Het zegt iets over de status van Feyenoords eerste tegenstander in de Conference League. Geheel groen op internationaal niveau is de ploeg niet. Maar om nu te zeggen dat de Rotterdammers donderdag een gevreesde opponent treffen?

Ja, FC Drita rekende gisteren -in de eerste voorronde van het nieuwe Europese toernooi- af met FK Dečić uit Montenegro. Enige kwaliteit zal de door coach Ardijan Nuhiji getrainde ploeg dus heus bezitten. Met de nadruk op ‘enige’. Want kijkend naar de marktwaardes die Transfermarkt.nl toedicht aan de spelers, lijkt het niveau van de Kosovaarse topclub hooguit te vergelijken met dan van Telstar of FC Den Bosch uit de Nederlandse Keuken Kampioen Divisie.

De onlangs aangetrokken spits Marko Simonovski, een Noord-Macedoniër die al een hele rij clubs versleet in diverse landen, is met een marktwaarde van 300.000 euro op papier de meest lucratieve speler. Daarmee is Simonovski evenveel waard als middenvelder Sven van Doorm van de Witte Leeuwen en een tonnetje minder dan Wouter van der Steen, doelman in De Vliert. Ter vergelijking: Orkun Kökcü, na het vertrek van Steven Berghuis naar Ajax de meest waardevolle Feyenoorder, heeft een markwaarde van neg miljoen euro. Andere namen van FC Drita-steunpilaren, zoals die van doelman Faton Maloku, middenvelder Hamdi Namani en aanvaller Betim Haxhimusa, zullen evenmin veel belletjes doen rinkelen bij de Feyenoord-spelers.

Onderschattingsgevaar

Arne Slot, die in Kosovo zijn officiële debuut maakt als Feyenoord-coach, lijkt op voorhand daarom niet al te veel te vrezen te hebben van FC Drita, dat afgelopen seizoen als tweede eindigde in de Kosovaarse competitie. Mogelijke onderschatting is vermoedelijk het grootste gevaar, wanneer de Rotterdammers donderdag het veld in Gjilan City Stadium opstappen voor de heenwedstrijd.

De return is een week later in De Kuip, op donderdag 29 juli. In totaal zal de ploeg van Slot drie rondes door moeten komen om daadwerkelijk het hoofdtoernooi te bereiken.