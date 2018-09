Interesse genoeg voor vacante trainerspositie FC Utrecht

FC Utrecht heeft in het recente verleden veel met ‘Utrechtse jongens’ als trainer gewerkt. Nu ‘Mister FC Utrecht’ Jean-Paul de Jong het veld moest ruimen, ligt het voor de hand dat de directie verder kijkt dan dat. En er is veel interesse voor de vacante functie, erkent directeur voetbalzaken Jordy Zuidam.

Door Tim Reedijk

,,Ja, het gaat hard”, zei Zuidam vanmiddag op de vraag of zijn mailbox al volstroomt. Veel trainers hebben al laten blijken wel oren te hebben naar de vrijgekomen functie van hoofdtrainer bij FC Utrecht. Het voorzichtige speculeren is begonnen met als eerste nadrukkelijke naam die van Ruud Brood, al wordt dat aan alle kanten ontkend. Maar natuurlijk is FC Utrecht al even bezig met de opvolging van De Jong.

Tot het besluit over de nieuwe trainer is genomen, nemen assistenten Marinus Dijkhuizen en Rick Kruys de honneurs waar. Maar dat er een nieuwe hoofdtrainer komt, staat vast. Naar eigen zeggen is Zuidam vanaf vandaag volop bezig met het strikken van een nieuwe coach en zijn er nog geen gesprekken gevoerd ,,Dat zal de komende periode plaatsvinden. We hebben onze gedachtes erover, maar het is nu allemaal nog lastig in te schatten. Welke trainers zijn er beschikbaar? Welke kunnen nu komen? Wat zijn de voorwaarden? Het gehele plaatje moet kloppen voor zowel de trainer als ons.”