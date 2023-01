Invaller Alireza Jahanbakhsh redt punt voor slordig Feyenoord in kraker tegen FC Utrecht

Lang leek FC Utrecht op weg naar de volle winst tegen Feyenoord. Maar Alireza Jahanbakshsh bezorgde Feyenoord in de laatste minuut alsnog een punt in de kolkende Galgenwaard:1-1.

Het werd een gevecht waar Feyenoord juist uit wilde blijven. FC Utrecht knokte en Feyenoord speurde wanhopige naar ruimte in de defensie. Pas in de laatste minuut vond het die ruimte via Alireza Jahanbakhsh, die een puntje redde in de eerste wedstrijd na de winterstop.

FC Utrecht schoot als een komeet uit de startblokken. Sander van de Streek dook de diepte in aan de rechterkant van het veld. Zijn voorzet werd door Bas Dost slim verlengd en Jens Toornstra schoof de bal in de verre hoek naast Justin Bijlow. De middenvelder van FC Utrecht was uiteraard blij met zijn treffer die zijn ploeg een droomstart opleverde, maar uit respect voor de club waar hij acht jaar had gespeeld weigerde hij te juichen.

Feyenoord tolde uiteraard even op de benen na de mislukte start, maar vervolgens nam de ploeg van Arne Slot de regie wel in handen. Dat leverde overigens nauwelijks kansen op. Er was een schot van Danilo dat de bovenkant van de lat raakte. En Marcus Pedersen brak een keer door, maar zijn voorzet werd op tijd onschadelijk gemaakt door de Utrechtse defensie. De fanatieke aanhang van FC Utrecht scandeerde de naam van Michael Silberbauer, die debuteerde in de eredivisie als hoofdtrainer. De aanhang van Feyenoord eiste meer bevlogenheid en had ook niet lang nodig om de naam ‘Santiago Gimenez’ te scanderen in een poging om Slot zover te krijgen om de Mexicaanse spits te laten invallen. Arne Slot wisselde wel, al ver voor rust zelfs, maar de Braziliaan Igor Paixão was de pineut. Slot bracht Oussama Idrissi, de speler die voor de jaarwisseling zo lang uit de roulatie was met een spierblessure.

Kort na rust kwamen Mats Wieffer, Alireza Jahanbakhsh en inderdaad Gimenez. Het was, met een halfuur resterend op de klok, een signaal dat de koploper alles of niets zou gaan spelen in de Galgenwaard. Danilo, Javairo Dilrosun en Jakob Rasmussen verdwenen naar de zijkant. Maar FC Utrecht bleef vechten om de voorsprong te verdedigen.

Een combinatie tussen Jahanbakhsh, die prima inviel en Pedersen bood Szymanski een leuke kans op 1-1, maar de Pool schoot over. Gimenez verscheen eveneens in kansrijke positie, maar keeper Vasilis Barkas keerde zijn puntertje.

Feyenoord ontsnapte zelf ook toen invaller Tasos Douvikas tegen de binnenkant van de paal schoot. Het had de spanning uit de slotfase kunnen halen. Maar Feyenoord mocht nog hopen op een gelijkmaker in de eerste wedstrijd na de winterstop. En die gelijkmaker kwam er. Bullaude ging het kopduel aan met Sagnan en de bal kwam voor de rechter van Jahanbakhsh. De Iraniër schoot snoeihard raak: 1-1.

Met tien minuten extra tijd was alles nog mogelijk. Idrissi draaide de bal voorlangs. Kokcu voerde nog op de vuisten van Barkas. Can Bozdogan probeerde het nog namens Utrecht maar Justin Bijlow redde. En zo bleef het in Utrecht bij 1-1, ook al omdat Gimenez na een rake kopbal werd afgevlagd wegen buitenspel.

