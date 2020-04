Irritatie bij clubs door uitspraken Overmars

De beleidsbepalers van de clubs in het betaalde voetbal en de KNVB overleggen deze namiddag wederom uitvoerig met elkaar. En dat overleg belooft op voorhand enig vuurwerk op te leveren. Er wordt gesproken over twee scenario’s die nu nog op tafel liggen: straks weer voetballen in de wetenschap dat op 3 augustus de eindstreep ligt of per direct een dikke streep onder het seizoen zetten.

Voor die laatste optie opteerde Marc Overmars, directeur voetbalzaken van Ajax, gisteren. En dat deed hij luidkeels, zijn uitspraken lieten niets aan de verbeelding over. Overmars zou de mening van zeker acht clubs in het Nederlandse voetbal ventileren. De afspraak dat clubs niet individueel naar buiten zouden treden, was wel definitief van tafel. Al hadden Fortuna Sittard, PEC Zwolle en RKC Waalwijk eveneens al in de publiciteit laten optekenen dat wat hun betreft per direct stoppen de enige optie was.

Op zich geen heel gekke gedachte, maar het leidde wel tot irritatie bij andere clubs. Want als er acht clubs in de slipstream van Overmars lopen, dan is er nog een flink aantal clubs dat er anders over denkt. Die menen dat het wel erg opvallend is dat vooral Fortuna, PEC en RKC nu al hardop roepen dat het over en uit moet zijn met het seizoen 2019/2020. Die drie clubs hebben er immers alle belang bij, ze zijn immers in acuut degradatiegevaar.

Enorme zweem

Dat Ajax bij monde van Overmars zo stellig is, wordt gezien als ‘het standpunt er even keihard door beuken’. Enkele andere clubs keuren die aanpak dus af, zoals ook de KNVB vanavond ongetwijfeld zal laten weten dat dit niet de manier is. In Zeist denken ze dat zo lang mogelijk de UEFA volgen veel slimmer is dan op eigen houtje gaan opereren. Stel in Nederland zetten ze deze week nog een punt achter het seizoen. Wat gebeurt er dan als vrijwel alle andere landen hun competities deze zomer wel afmaken? Welke consequenties kan dat hebben? Hoe star kan de UEFA dan bijvoorbeeld zijn in het aantal plaatsen dat Nederland komend seizoen mag invullen in de Europese toernooien. De clubs weten ook dat nu stoppen forse financiële gevolgen heeft voor de geldstroom vanuit Europa naar de Nederlandse clubs.

En het financiële gedeelte is sowieso een belangrijk punt. Het is ook onderdeel van de kritiek op de uitspraken van Overmars. Die zegt volgens andere clubs min of meer: we stoppen nu, Ajax speelt de Champions League en pakt de min of meer gegarandeerde veertig miljoen. Zoek het verder maar uit. Waarom niet eerst een oplossing voor dat vraagstuk, waar bijvoorbeeld AZ dat zo dichtbij de koppositie staat ook best aanspraak zou kunnen maken op een deel van het geld van de UEFA.

Volledig scherm Een spandoek bij Ajax-AZ, begin vorige maand. © BSR/Orange Pictures

Kortom, wat Overmars denkt, is helemaal niet gek, denken veel andere clubs. Wat RKC, PEC en Fortuna roepen in beginsel ook niet. Maar nu hangt er een enorme zweem van eigen belang boven de uitspraken waar collectiviteit als de sleutel werd gezien. En de KNVB en de clubs hadden juist vastgesteld dat samen optrekken de manier was om tot het beste besluit te komen. En zoals de zaken er nu voor staan, oordelen velen, is het toch echt handiger als de UEFA zelf de stekker eruit trekt dan dat je nu al zelf stopt.