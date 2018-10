Is dit De Graafschap-spandoek het grootste ooit?

Van Bommel is blij en ook kritisch: ‘Het leek loom, we moesten hoger staan’

27 oktober ,,Ik ben hartstikke blij dat wij hier gewonnen hebben”, zei trainer Mark van Bommel van PSV na afloop in de persruimte van de Euroborg. Zijn ploeg won nipt van FC Groningen (1-2), dankzij een goal in de slotfase. ,,Daarbij geef ik een compliment aan mijn ploeg, dat we zijn blijven geloven in een goed resultaat. De instelling klopte en we zijn tot het laatst blijven voetballen.”