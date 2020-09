Is dit geen zelfhaat van Steven Berghuis?

Zijn keepers niet meer bijgelovig? Een paar uur nadat Primoz Roglic onttroond was als leider in de Tour de France hees PSV-doelman Yvon Mvogo zich gewoon in het geel. Alsof daar geen vloek op rustte. Hans van Breukelen had op zo’n dag voor een grijs shirt gekozen. De Breuk had de terugspeelbal van Philipp Max trouwens met zijn handen gepakt. Dat mocht in de ijstijd van het voetbal nog.