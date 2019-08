Is Dylan Vente klaar voor de spitspositie bij Feyenoord? ‘Ik zie het niet bij hem’

Door Dennis van Bergen



In tragiek schuilt soms het allermooiste verhaal. Het jaar 2017 was het dat Dylan Vente, toen nog supporter van Feyenoord, zijn helden tweewekelijks naar voren schreeuwde vanuit Vak DD in De Kuip. Met succes, want voor het eerst in achttien jaar werd de Rotterdamse club landskampioen. Reden voor een feestje vond Vente. Één probleem: hij kwam de Coolsingel niet op, zo liet de gemeente Rotterdam hem via een sms-alert weten. De boodschap aan Feyenoords jeugdspeler, die destijds net zijn mavo-examen biologie had volbracht: Te druk, er kunnen geen mensen meer bij. ,,Super balen”, vond Vente.

Het tekent ontegenzeggelijk zijn gevoel voor Feyenoord, de club waar Vente al op 3-jarige leeftijd mee naar toe werd genomen door zijn ouders en waarvoor hij later zou debuteren, nota bene in een Champions League wedstrijd tegen Manchester City. In de spits staan bij ’s lands grootste volksclub is voor hem een droom die is uitgekomen. Grote vraag niettemin: gaat hij het ooit maken in De Kuip? Is Vente, twintig jaar inmiddels, de spits die straks het verschil gaat maken? Mario Been uitte enkele dagen terug al openlijk zijn twijfels. ,,Helaas is die jongen nog te licht voor dit niveau.”

Volledig scherm © BSR Agency Ook Pierre van Hooijdonk, een van de illustere voorgangers van Vente in de aanval van Feyenoord, is vooralsnog niet laaiend enthousiast. ,,Ik zie het gewoon nog niet bij Vente”, luidt het harde oordeel van Pi-Air. ,,Een spits moet iets afwijkends hebben. Kopkracht, snelheid, een buitengewone traptechniek. Vente heeft het allemaal niet. En ik vraag me serieus af of hij dit ooit zal krijgen. Vooropgesteld: de spitspositie is de moeilijkste positie om op door te breken, maar zoals ik het nu inschat is het niveau van Feyenoord eenvoudigweg te hoog voor Vente. Sam Lammers is twee klassen beter. Dat was al zo toen hij bij Heerenveen speelde, in de middenmoot van de eredivisie. Dat zegt wat.”

Niet eenvoudig

Een andere oud-spits met een enorme status in De Kuip, Ove Kindvall, is wat positiever gestemd over Vente, als achtjarig mannetje door Feyenoord weggeplukt bij de amateurs van VV Smitshoek in Barendrecht. ,,Hoe oud is die jongen? Negentien, twintig? Toen ik op die leeftijd was, was ik ook nog geen volmaakte voetballer. Het is niet eenvoudig hoor, je als talent te moeten bewijzen in een moeizaam draaiend elftal. Gun die jongen de tijd. Ik heb er alle vertrouwen in dat Dylan Vente uiteindelijk belangrijk kan worden voor Feyenoord.”

Misschien zondag al wel tegen Sparta. Één ding staat vast: Vente heeft een reputatie tegen de club van West. In het laatste onderlinge treffen op Het Kasteel, de historische 0-7, scoorde Vente met een lenige kopgoal. Een treffer die opvallende gelijkenissen kende met het allereerste doelpunt dat ooit gemaakt werd in De Kuip, op 27 maart 1937. De doelpuntmaker van toen? Leen Vente. Inderdaad, de broer van Dylans opa.