Isak uitblinker in midweekse speelronde, ook hoge cijfers voor De Jong en Bazoer

Cijfers speelronde 28Alexander Isak was de man van speelronde 28. De Zweedse spits van Willem II verpulverde nagenoeg in zijn eentje, Heracles en kreeg een acht voor zijn optreden. Een 7,5 was er voor topscorer Luuk de Jong, Donny van de Beek, de opgeleefde Riechedly Bazoer, Martin Ødegaard, Vurnon Anita en Alessandro Damen.

José Rodríguez van Fortuna Sittard kreeg een 3 voor zijn optreden tegen ADO Den Haag. Hij benadeelde zijn ploeg met een rode kaart. Spelers van PEC Zwolle maakten ook een slechte beurt. Pelle Clement en Lennart Thy konden geen potten breken tegen PSV en kregen beiden een 4.

Vitesse – AZ 2-2

Vitesse: Pasveer 6; Karavajev 6, Van der Werff 6,5, Clarke-Salter 5, Clark 5; Ødegaard 7,5, Serero 7, Bero 6,5, Foor 5,5 (46. Dauda 6), Büttner 6; Buitink 6,5 (84. Matavz -)

AZ: Bizot 6; Svensson 6, Vlaar 7, Koopmeiners 7, Ouwejan 6; Midtsjø 6, Til 6, Seuntjens 6 (74. Van Rhijn -): Gudmundsson 5,5 (80. Wijndal -), Johnsen 6 (58. Hatzidiakos 6), Idrissi 6



Scheidsrechter: Lindhout 6

Man of the match: Alleen al om die ene schitterende beweging bij de achterlijn verdiende Martin Ødegaard zijn uitverkiezing tot man of the match. De Noor bevestigde er zijn bloedvorm mee.

Heracles Almelo – Willem 3-4

Heracles: Blaswich 5; Breukers 5, Rossmann 5, Van den Buijs 5, Czyborra 6; Osman 5,5, Duarte 5 (59. Konings 6), Merkel 5; Kuwas 6, Dalmau 5, Drost 5 (59. Dos Santos 5,5)

Willem II: Wellenreuther 6; Dankerlui 6,5, Lewis 6, Meissner 6, Palacios 6; Tapia 6, (31. Llonch 7), Crowley 6, Anita 7,5; Vrousai 6,5, Isak 8, Pavlidis 7 (71. Saddiki -)



Scheidsrechter: Van der Eijk 6

Man of the match: Schot in de roos Alexander Isak fleurt de eredivisie elke week op met fraaie optredens. Tegen Heracles speelde hij misschien wel zijn beste wedstrijd sinds zijn entree op de Nederlandse velden.

FC Groningen – De Graafschap 1-0

FC Groningen: Padt 6; Zeefuik 6, Te Wierik 6, Memisevic 5,5, Handwerker 6; Doan 5, Reis 6, Bruns 4,5 (64. Gladon -), Bel Hassani 5 (65. Warmerdam -); Sierhuis 6 (87. Van de Looi -), El Hankouri 5

De Graafschap: Bertrams 5,5; Owusu 6, Straalman 6, Van de Pavert 6 (83. Van Mieghem -), Tutuarima 5,5, Vet 6, Matusiwa 6, Serrarens 6; Narsingh 6 (84. Bahoui -), Benschop 5, Burgzorg 5,5



Scheidsrechter: Kooij 6

Man of the match: Het was het schot van de degelijke verdediger Mike te Wierik dat uiteindelijk voor de bevrijdende treffer zorgde.

VVV – FC Utrecht 2-6

VVV: Unnerstall 5; Dekker 5,5, Röseler 4,5, Kum 5, R. Janssen 5 (68. Linthorst -); Seuntjens 6, Post 5, Van Ooijen 6; Opoku 6 (79. Susic -), Mlapa 6, Joosten 6,5

FC Utrecht: Jensen 6; Klaiber 7, Letschert 6, W. Janssen 6, Gavory 6; Bazoer 7,5, Van Overeem 6 (75. Strieder -), Van de Streek 6,5, Gustafson 6,5 (81. Emanuelson -); Kerk 7, Bahebeck 6 (75. Kramer)



Scheidsrechter: Dieperink 6

Man of the match: Riechedly Bazoer begint bij FC Utrecht eindelijk zijn naam waar te maken. De van Wolfsburg gehuurde middenvelder maakte tegen VVV twee doelpunten en leidde hoogstpersoonlijk de ruime overwinning in van zijn ploeg.

Volledig scherm Riechedly Bazoer in actie tegen VVV. © BSR Agency

Excelsior – NAC Breda 1-2

Excelsior: Damen 7,5; Horemans 5,5, Mattheij 6, Oude Kotte 5, Burnet 5,5; Schouten 6, Koolwijk 6, Messaoud 5 (85. Mahmudov -); Edwards 7, El Hamdaoui 6 (75. Eckert -), Bruins 5 (90. Fortes -)

NAC: Van Leer 6; Van Anholt 5 (46. Karami 5,5), Koch 5, Palmer-Brown 5,5, Leigh 6; Nijholt 6 (56. Ilic 5,5), Lundqvist 6, Kali 5,5; Korte 6,5, Te Vrede 5,5, Kastaneer 5 (62. Rosheuvel -)



Scheidsrechter: Van den Kerkhof 7

Man of the match: Alessandro Damen zorgde ervoor dat Excelsior nog lang mocht hopen op een punt tegen NAC. Lang leek de keeper onpasseerbaar.

Fortuna Sittard – ADO Den Haag 0-0

Fortuna Sittard: Koselev 6,5; Mac-Intosch 5, Ninai 6, Heerings 6, Pinto 5,5; Rodriguez 3, Diemers 6,5, Smeets 6; Semedo 6,5 (37. Hutten), Novakovich 5 (90. Dianessy-), Lamprou 6,5 (80. El Messaoudi -)

ADO Den Haag: Zwinkels 6; Malone 6, Beugelsdijk 6, Pinas 6, Meijers 5,5; Goossens 5,5 (61. Necid -), El Khayati 5, Bakker 6; Becker 5, Immers 6,5, Hooi 5 (61. Falkenburg -)

Scheidsrechter: Kamphuis 6,5

Man of the match: Niet voor het eerst dit seizoen hield Fortuna-keeper Koselev, Fortuna Sittard op de been in de belangrijke wedstrijd tegen ADO Den Haag. Namens Moldavië was hij recent nog kansloos tegen Griezmann en Mbappé. Lex Immers en Elson Hooi waren makkelijker te behappen voor hem.

FC Emmen – Ajax 2-5

FC Emmen: Scherpen 5,5; Bijl 5, Kuipers 5, Bakker 5, Cavlan 5; Chacon 5, Bannink 5, Jansen 6 (56. Ben Moussa 6); Slagveer 5,5, Arias 6, De Leeuw 6

Ajax: Onana 6; Kristensen 6, De Ligt 6,5, Blind 7 (56. Veltman 6), Tagliafico 6,5; Schöne 7, De Jong 6,5; Neres 7, Van de Beek 7,5, Tadic 6,5; Huntelaar 6,5

Scheidsrechter: Mulder 6,5

Man of the match: Donny van de Beek maakte de belangrijke eerste goal. Aan hem was goed te zien dat Ajax zich in de jacht op de landstitel geen misstap meer kan veroorloven.

Volledig scherm Donny van de Beek opende de score namens Ajax tegen FC Emmen. © EPA

PSV – PEC Zwolle 4-0

PSV: Zoet 6; Dumfries 6,5, Schwaab 6, Viergever 6, Angeliño 6,5; Rosario 7, Pereiro 7 (78. Ihattaren -), Hendrix 6; Bergwijn 6,5 (87. Gakpo -), De Jong 7,5, Lozano 6 (78. Malen -)

PEC Zwolle: Van der Hart 4,5; Van Polen 5,5, Lachman 4,5, Lam 5,5, Paal 5; Hamer 5 (78. Flemming -), Clement 4, Namli 6,5; Ehizibue 5 (78. Elbers -), Thy 4 (64. Van Duinen -), Van Crooy 5,5



Scheidsrechter: Van Boekel 6,5

Man of the match: Eredivisietopscorer Luuk de Jong was weer ongrijpbaar donderdagavond. Zelfs bij corners vond hij tegen PEC Zwolle relatief makkelijk de weg naar het doel.

Volledig scherm Bram van Polen en Luuk de Jong voor PSV - PEC Zwolle. © BSR Agency

Feyenoord – Heerenveen 3-0

Feyenoord: Vermeer 6; Martina 5,5 (82. Nieuwkoop -), Botteghin 6, Van Beek 6, Haps 6; Clasie 7 (77. Ayoub -), Toornstra 6, Vilhena 6; Berghuis 7, Jørgensen 6,5, Larsson 6

Heerenveen: Hahn 6, Hornkamp 5, Høegh – (13. Dresevic 5), Pierie 5, Woudenberg 5,5; Rienstra 5, Vlap 5,5 (72. Van Amersfoort -), Schaars 6 (50. Kobayashi 6), Van Bergen 5, Lammers 5, Johnsen 5



Scheidsrechter: Kuipers 6

Man of the match: Steven Berghuis was weer in genade aangenomen door trainer Giovanni van Bronckhorst na zijn verplichte reservebeurt van vorige week. De aanvaller was de aanjager van Feyenood en zag één doelpunt afgekeurd worden door de VAR. Een tweede was wel rechtsgeldig.