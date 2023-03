Italiaanse media kiezen vier AZ-smaakmakers: ‘Spelers die je direct uit de kleedkamer mee wil nemen’

met videoAZ bereikte gisteren verrassend de kwartfinales van de Conference League, door Lazio met 2-1 te verslaan . De Italianen waren vooraf de favoriet, maar werden uitgeschakeld door de ploeg van Pascal Jansen. In Italië is men onder de indruk geraakt van de Alkmaarders.

Coach Maurizio Sarri complimenteerde AZ na afloop van de wedstrijd. ,,We verdienden het om uitgeschakeld te worden’’, zei de oefenmeester tegen Sky Sports Italia. ,,Het leek wel alsof mijn team alle hoop na de gelijkmaker van AZ verloor. Dat was helemaal niet nodig, want er waren nog 55 minuten te spelen. We misten de fysieke en mentale energie. Als ik eerlijk ben, zijn we nog niet klaar om op dit niveau te spelen.’’

Sarri maakte de vergelijking met AZ. ,,We hebben nog grote stappen te zetten. De beloften van AZ winnen met 4-0 van Real Madrid in de kwartfinales van de Youth League. Wij hebben een beloftenteam in de Primavera 2 (een beloftencompetitie). Er is nog veel werk aan de winkel voor ons.’’

Italiaanse kranten

De Italiaanse krant La Gazzetta Dello Sport was eveneens onder de indruk van AZ. ‘Met de Romeinse derby in het vooruitzicht bleek het voor Lazio moeilijk zich volledig te storten op het wegwerken van de nederlaag in de eerste wedstrijd. Terwijl dat wel vereist was tegen de groep zelfverzekerde jongeren die dit AZ vormt en waaruit een beetje technisch directeur minstens drie of vier spelers direct uit de kleedkamer zou willen meenemen: Karlsson, Mijnans, Pavlidis, Reijnders.’ Karlsson werd de beste man van het veld genoemd. ‘Hij kreeg een 7,5 voor zijn optreden. En Jens Odgaard was continu gevaarlijk. Jordy Clasie was de baas op het middenveld.’

De krant bestempelde AZ als een van de outsiders voor de Conference League-titel. Alleen West Ham United wordt een aanzienlijk grotere kans toegedicht om de trofee te veroveren. ‘Die twee teams moet Fiorentina ontlopen in de loting.’ Trainer Pascal Jansen staat er na het tweeluik tegen Lazio ook goed op in Italië. ‘Opnieuw een knappe prestatie met veel diepgang van zijn ploeg, net als vorige week in Rome. Dit AZ is echt een genot om naar te kijken.’

Corriere Dello Sport constateerde vooral dat AZ beduidend de betere ploeg was in het AFAS Stadion. ‘Zij kregen volop kansen, terwijl Lazio nauwelijks gevaarlijk werd. Il Messaggero was ook kritisch op de Romeinen. ‘De aanval was onmachtig en verdedigend is het te kwetsbaar. ‘Lazio werd knock-out geslagen door AZ, dat vastberaden was om de volgende ronde te bereiken.’

Lazio kwam via Felipe Anderson al vroeg op voorsprong, maar AZ knokte zich naar een 2-1 zege. Jesper Karlsson en Vangelis Pavlidis schoten AZ naar de volgende ronde. Wie daarin de volgende tegenstander is, wordt vanmiddag tijdens de loting bekend.

Volledig scherm Vangelis Pavlidis en Sven Mijnans. © Pro Shots / Toon Dompeling