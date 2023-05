Jaap Stam adviseert Jurriën Timber: ‘Hij moet nu niet een keuze maken voor het geld of de naam’

Michael van Praag pleit voor strafrech­te­lijk stadionver­bod: ‘Hooligan heeft behoefte aan duidelijk­heid’

Michael van Praag is voor een ‘strafrechtelijk stadionverbod’. Dat zei oud-voorzitter van Ajax en de KNVB dinsdagavond bij televisieprogramma Op1. ,,Het is het Engelse model”, zo lichtte hij toe. ,,Als je een dergelijk verbod overtreedt ga je de gevangenis in. Dat wil geen enkele hooligan.”