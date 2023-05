Jaap Stam adviseert Jurriën Timber over volgende stap na Ajax: ‘Hij past het beste in La Liga’

Oud-directeur FC Groningen brandt ‘sieraad’ Dusan Tadic af: ‘Zeuren, zeiken, janken... Ga voetballen’

In 2010, enkele weken na het WK voetbal in Zuid-Afrika, haalde FC Groningen-directeur Hans Nijland hem als grote Servische belofte naar Nederland. Dusan Tadic kostte de club 1,1 miljoen euro. Nijland zag in het talent een nieuwe Luis Suárez, een nieuwe publiekslieveling die later de clubkas zou kunnen spekken.