Jaap Stam: tuinieren en klussen na de gebroken beloftes in het beloofde land

Amerika. Jaap Stam had het er vaak over. Niet zo gek: in zijn beleving klopte alles daar. Mentaliteit, mensen, sportklimaat. Ja, het was ook voor hem het beloofde land. Inmiddels weet de Kampenaar beter. Misschien dat hij dat ooit nog gaat ervaren, dat kan. Maar op dit moment, zo’n halfjaar na zijn ontslag als trainer van FC Cincinnati, overheerst nog altijd de teleurstelling.