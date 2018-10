Jackie Groenen wil iets rechtzetten met Oranje

Natuurlijk was Jackie Groenen ook het liefst al verzekerd van het WK volgend jaar zomer in Frankrijk. Eén keer verloor Nederland in de kwalificatiegroep, de laatste wedstrijd uit in Noorwegen, en dat kon de Europees kampioen zich niet permitteren. ,,Heel zuur, maar dat is hoe de kwalificatie werkt. Je moet ook met teleurstellingen kunnen omgaan. Dat was lang geleden voor ons, maar is wel iets dat bij sport hoort”, weet de 23-jarige middenveldster uit Poppel.