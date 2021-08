Jahanbakhsh keert terug op trainingsveld Feyenoord, meespelen tegen Elfsborg onzeker

Conference LeagueAlireza Jahanbakhsh heeft zich vanochtend weer op het trainingsveld van Feyenoord gemeld. De Iraanse buitenspeler nam deel aan de groepstraining in aanloop naar het treffen met Elfsborg. Het is hoogst onzeker of Jahanbakhsh het duel van komende donderdag haalt.

Jahanbakhsh was vorige week donderdag met twee treffers de gevierde man tegen FC Luzern (3-0 zege), maar moest zich al voor rust laten wisselen met liesklachten. Daardoor ontbrak hij afgelopen weekend in de wedstrijdselectie tegen Willem II. Jahanbakhsh zal een race tegen de klok moeten winnen om donderdag inzetbaar te zijn tegen Elfsborg. De Zweedse ploeg is voor Feyenoord de laatste horde richting een Conference League-startbewijs.

Omdat coach Arne Slot ook geen beroep kan doen op aanwinst Frederik Aursnes, hij is vanwege wedstrijden in de voorronden met Molde niet speelgerechtigd, zal er moeten worden nagedacht over een alternatief. Afgelopen weekend speelde Slot met vier middenvelders: Aursnes, Jens Toornstra, Orkun Kökcü en Guus Til. Omdat Slot tevreden is met Bryan Linssen in de punt van de aanval, lijkt er dus een kans op speeltijd voor Leroy Fer te gloren.

Feyenoord is dit seizoen in officiële wedstrijden nog ongeslagen. Na een 0-0 gelijkspel tegen FC Drita werd in eigen huis afgerekend met de Kosovaren: 3-2. Ook FC Luzern (twee keer 3-0) en Willem II (0-3) werden verslagen.

AZ

AZ reist deze week met 23 spelers naar Schotland, waar het met Celtic vecht om een Europa League-ticket. Doelman Peter Vindahl Jensen is speelgerechtigd en verdedigt mogelijk het doel in Glasgow. Hij werd overgenomen van het Deense FC Nordsjaelland. AZ kan geen beroep doen op Jesper Karlsson. De Zweedse buitenspeler is geschorst nadat hij vorig jaar tegen HNK Rijeka rood pakte.

Ook Teun Koopmeiners zit ‘gewoon’ bij de wedstrijdselectie. De middenvelder aast deze zomer op een transfer, maar heeft zijn gewenste overstap nog niet te pakken. Coach Pascal Jansen besloot hem wegens transferperikelen afgelopen weekend op de bank te posteren. Met Koopmeiners als invaller verloor AZ met 1-0 van RKC Waalwijk. Nieuwelingen Sam Beukema en Aslak Fonn Witry maken ook deel uit van de selectie van trainer Pascal Jansen

