Jan Olde Riekerink nieuwe trainer Heerenveen

De laatste werkgever van Olde Riekerink was Galatasaray. Hij werd in februari 2017 na een reeks teleurstellende resultaten ontslagen bij de Turkse topclub. Eerder werkte Jan Olde Riekerink onder meer bij Ajax (jeugdtrainer en hoofd opleidingen), AA Gent, FC Emmen, de Chinese voetbalbond en was hij assistent-trainer van FC Porto. Als speler kwam hij uit voor Sparta, FC Dordrecht en Telstar.