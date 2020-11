Jans trots na punt tegen PSV: ‘Onze beste wedstrijd tot nu toe’

Halverwege zag het er nog niet naar uit dat Twente een resultaat aan het duel over zou houden. PSV was veel beter en creëerde de nodige kansen. Alleen Donyell Malen wist te scoren. ,,PSV heeft de eerste helft laten zien hoeveel potentie ze hebben. We kwamen niet onder hun druk uit. Ik vond ze echt heel goed voetballen”, aldus Jans. Twente hield hoop na de moeizame eerste helft. Jans: ,,De tweede helft is bij PSV wel vaker minder goed. Dat zag je ook in de Europa League tegen PAOK Saloniki. De intensiteit bij PSV ging terug.”



FC Twente kwam langszij via een strafschop van Danilo, gegeven na hands van Cody Gakpo. Voor rust miste PSV juist een strafschop. Doelman Joël Drommel redde goed op een inzet van Eran Zahavi. ,,Ik geloof soms in het lot. Het was gewoon geen penalty, dan mag die er ook niet in”, zei Jans, die de strafschop voor zijn eigen ploeg ook niet terecht vond. ,,Volgens de regel klopt het. Maar ik ben het niet eens met de regel.”

Joël Drommel was belangrijk voor FC Twente. De doelman hield zijn elftal in de eerste helft tegen PSV voor rust met goede reddingen op de been. Kort voor de pauze stopte hij een strafschop van Eran Zahavi. ,,Ik denk dat ik vandaag wel een puntje heb gepakt, ja”, zei hij.

Voor Drommel was het duel met PSV het slotstuk van een toch al mooie week. Na blessures van Jasper Cillessen en Justin Bijlow haalde bondscoach Frank de Boer hem bij de selectie van het Nederlands elftal. Drommel heeft de tien dagen bij Oranje genoten. “Ik heb een hele leuke week gehad. Ik ben goed opgevangen en iedereen was superaardig. Tim Krul is een topgozer. Datzelfde geldt voor Marco Bizot en keeperstrainer Patrick Lodewijks. Het is nu zaak voor mij om te blijven presteren bij FC Twente en nu bij de selectie te blijven.”

