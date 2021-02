Janssen verlengt bij FC Utrecht, met optie voor extra seizoen

NAC sluit na Lurling ook Penders in de armen

In navolging van Ton Lokhoff (technisch directeur) en Anthony Lurling (onder 15) haalt NAC een volgende clubman terug in de gelederen. Rob Penders, twee jaar geleden nog per telefoon op straat gezet, wordt de trainer van het beloftenteam dat uitkomt in de Onder 21-competitie.