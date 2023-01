Jasper Cillessen de grote uitblinker tegen Ajax, Francisco Conceição laat zich ook zien

In de wedstrijd die Cillessen speelde tegen Ajax viel ook het spel van Francisco Conçeicão op. De Portugees kreeg een 7,5 tijdens zijn eerste basisplaats voor Ajax. Ook middenvelder Enric Llansana kreeg bij het goed presterende Go Ahead Eagles dat cijfer. RKC-keeper Etienne Vaessen blonk uit tegen Heerenveen en was ook goed voor een 7,5.

FC Twente-keeper Lars Unnerstall blijft het algemeen klassement aanvoeren en heeft in elk geval weinig last meer van zijn concurrenten Gernot Trauner en Cody Gakpo. Trauner is lang geblesseerd en Cody Gakpo is getransfereerd naar Liverpool. Jasper Cillessen rukt door zijn 8 verder op in het klassement. Hij staat nu zesde.