Jasper Cillessen en Ajax-trio ontbreken bij definitieve selectie Oranje, Tijjani Reijnders wél opgeroepen

Final Four Nations League

Oranje speelt tussen 14 en 18 juni de Final Four van de Nations League. Nederland bereikte de Final Four door in de Nations League-groep met België, Polen en Wales eerste te worden. In een deelnemersveld van vier ploegen is Nederland - Kroatië op 14 juni in de Kuip een halve finale, net als Italië - Spanje op 15 juni in de Grolsch Veste in Enschede. De twee winnaars spelen de Nations League-finale op 18 juni in de Kuip. Eerder op die zondag wacht voor de verliezers van de halve finales de strijd om plaats 3 en 4 in Enschede.