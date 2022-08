Jasper Cillessen toont ambities bij NEC: ‘Het WK is ontzettend belangrijk voor mij’

Jasper Cillessen vraagt begin juni tijdens de interlandperiode met het Nederlands elftal bondscoach Louis van Gaal om een gesprek. NEC heeft zich bij de Groesbekenaar gemeld en hij heeft zelf wel oren naar een terugkeer. Maar hij wil niet zijn jawoord geven voordat hij de mening van Van Gaal aanhoort.



,,Als de bondscoach het niet had zien zitten, was ik hier waarschijnlijk niet geweest”, zegt Cillessen. ,,Ik wil mee naar het WK. Dat is ontzettend belangrijk voor mij. Maar de bondscoach heeft me geen garanties gegeven voor een plek in de selectie. Ik moet gewoon presteren. En bij NEC krijg ik ook de kans om mezelf wekelijks te onderscheiden.”



Cillessen wordt door Marcel Boekhoorn enthousiast gemaakt voor een transfer naar NEC. De geldschieter van de Nijmeegse club reist na de zegen van Van Gaal af naar Valencia om Cillessen definitief over de streep te trekken. De Spaanse club moet af van het miljoenensalaris van Cillessen om zo nieuwe spelers in te kunnen schrijven voor de competitie.