‘Je voelt het, je merkt het, je ziet het; het gaat ergens om’

Na vijf dagen in Zeist, vijf dagen in Lagos, een ochtendvlucht naar Porto en een laatste training in Guimarães is Oranje klaar voor wat Ronald Koeman ‘een échte wedstrijd’ noemt. Vijftien maanden is hij nu bondscoach. Vanavond moet het voorlopige hoogtepunt worden van die periode. ,,Halve finale Nations League; het gaat ergens om. Je voelt het, je merkt het, je ziet het ook als je hier aankomt in het stadion. En we spelen ook nog eens tegen één van de beste Europese landenteams van dit moment.’’