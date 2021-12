Jens Toornstra blijft Feyenoord trouw met nieuw contract

,,Onverzettelijk, altijd voorop te vinden in de strijd, nooit verzakend. Jens is een speler die al seizoenen lang zijn waarde bewijst”, zegt Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord. ,,Niet alleen op het veld maar ook in de kleedkamer en in het algemeen als modelprof. Jens is een enorm veelzijdige voetballer waar we ontzettend blij mee zijn. Dus is het mooi dat hij nog langer bij de club wil blijven.’