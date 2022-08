Jens Toornstra definitief van Feyenoord naar FC Utrecht: ‘In Nederland alles mogen winnen wat er te winnen valt’

Jens Toornstra is weer speler van FC Utrecht. De 33-jarige routinier van Feyenoord nam vanochtend afscheid van de mensen op trainingscomplex 1908, onder de rook van de Kuip. Hij tekent een meerjarig contract in Utrecht.

Na acht seizoenen vertrekt de middenvelder, die door de concurrentiestrijd in Rotterdam ver verwijderd lijkt van een basisplaats. Van Arne Slot hoefde Toornstra niet weg bij Feyenoord, maar de trainer gaf wel aan dat de concurrentie voor de speler groter dan voorheen was.

,,Ik ben ongelooflijk trots zo lang voor deze fantastische club te hebben mogen spelen. Samen met de supporters en alle mensen binnen de organisatie heb ik alles mogen winnen wat er in Nederland te winnen valt en hebben we ook nog eens in een Europese finale gestaan", laat Toornstra weten op de website van Feyenoord.

,,Mijn sportieve dromen zijn daarmee meer dan uitgekomen en Feyenoord houdt voor altijd een speciaal plekje in mijn hart. Ik voel me echter nog te fit om niet elke week te spelen. Ooit zal mijn lichaam wel aangeven dat het niet meer gaat, maar ik voel me nu nog zo goed dat ik de hele week en elke training wil toewerken en toeleven naar de wedstrijd met het idee dat ik in de basis kan starten. Vandaar dus het lastige besluit nu weg te gaan.’

Toornstra moet in Utrecht, de club die hij ooit verruilde voor Feyenoord, de jeugd op sleeptouw gaan nemen. ,,We zijn heel blij dat Jens heeft gekozen om terug te keren, daar waar hij eerder sportief mooie stappen heeft kunnen zetten. Jens is een directe kwaliteitsimpuls voor onze selectie. Hij heeft de afgelopen seizoenen, maar ook het huidige seizoen, laten zien topfit te zijn”, vertelt Jordy Zuidam, technisch directeur bij FC Utrecht, op de website van FC Utrecht.

,,Sinds zijn vertrek bij FC Utrecht acht jaar geleden heeft Jens een enorme bagage aan ervaring opgebouwd, die hij over kan brengen op de rest van de selectie. Naast die ervaring is het natuurlijk een speler met enorm veel voetballend vermogen. Het feit dat Jens de club kent en weet wat er van een speler gevraagd wordt bij FC Utrecht is natuurlijk een extra voordeel. Wij kijken uit naar wederom een goede samenwerking met Jens.”

Voor Slot is er al snel een andere middenvelder beschikbaar. De Argentijn Ezequiel Bullaude van Codoy Cruz is op weg naar Rotterdam.

De aanvallende middenvelder wordt al maanden intensief gevolgd door Feyenoord. Scouts brachten al meerdere bezoeken aan Argentinië en spraken met de speler en zijn familie. Bullaude zal snel een meerjarig contract tekenen in de Kuip, maar de wedstrijd zaterdag tegen FC Emmen komt voor hem nog te vroeg.