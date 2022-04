Jeroen van Leeuwen van zetel bij PEC Zwolle naar technisch directeur gymnastiekunie

Meijer kondigde in november vorig jaar zijn vertrek aan, na een roerige periode waarin de Nederlandse turnsport te maken kreeg met een omvangrijke zaak rond grensoverschrijdend gedrag. Ook mannenbondscoach Bram van Bokhoven (prestatiemanager bij sportkoepel NOC*NSF) vertrok bij de KNGU, nadat begin 2021 vrouwenbondscoach Gerben Wiersma al was opgestapt. Afgelopen maand maakte algemeen directeur Marieke van der Plas bekend dat ze per 1 mei stopt.