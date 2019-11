Joël Veltman: We hebben iets recht te zetten tegen Chelsea

Door Freek Jansen



Het was even wennen voor Ajax. Het uitduel met PEC Zwolle betekende de eerste vrijdagwedstrijd in vier jaar tijd. Wat volgde was een rustig weekeinde. De Ajacieden hadden een dag vrij en zagen het gat met de dolende concurrent PSV opnieuw groter worden, tot liefst acht punten.



Vanochtend trainen de Amsterdammers nog op het eigen trainingscomplex, waarna de selectie naar Londen vliegt. Morgenavond staat het vierde groepsduel in de Champions League op het programma tegen Chelsea, dat eerder met 0-1 won in de Johan Cruijff Arena. ,,We hebben iets recht te zetten’', zo kijkt Joël Veltman vooruit. ,,Thuis hebben we te weinig gekregen tegen Chelsea, een gelijkspel was terecht geweest. Toch speelden we destijds niet goed genoeg. Aan de bal moet het morgen beter en in de slotfase gaven we ook te veel weg.’'