Joey Veerman ontsnapt aan schorsing voor finale: ‘Wist niet dat ik op scherp stond’

Joey Veerman schoot PSV ten koste van Go Ahead Eagles (1-2) naar de finale van de KNVB-beker in de Kuip, maar het had weinig gescheeld of hij zou daar zelf niet bij kunnen zijn. De matchwinner ontsnapte in de slotfase aan een gele kaart, die hem automatisch een schorsing opgeleverd zou hebben.

,,Ik wist eerlijk gezegd niet dat ik op scherp stond, dat hoorde ik net pas”, biechtte Veerman op tegen ESPN. ,,Gelukkig hield ik op het laatste moment nog een beetje in, waardoor de scheidsrechter wel een vrije trap gaf, maar geen gele kaart”

Veerman kreeg die eerdere gele kaart in een bekerwedstrijd tegen AFC, toen hij nog voor Heerenveen speelde. Deze winter maakte de middenvelder de overstap naar PSV, waar hij zijn draai meteen gevonden heeft. ,,Als je met betere spelers speelt, ga je zelf ook beter voetballen. Ik heb 2,5 mooie jaren gehad bij Heerenveen, maar was echt wel toe aan een volgende stap.”

Tegen Go Ahead maakte hij in de 69ste minuut het verschil door de bal achter doelman Andries Noppert te prikken. In een vrije rol was hij de hele wedstrijd een plaag voor de thuisploeg, die nog wel op een 1-0 voorsprong was gekomen, maar door een rode kaart voor Joris Kramer de hele tweede helft met tien man speelde ,,Ik heb de ruimtes prima weten te vinden”, vond Veerman. ,,Dit was een lekker potje.”

Weer een finale voor Götze

Ploeggenoot Mario Götze won al vier keer de DFB-Pokal (twee keer met Borussia Dortmund en twee keer met Bayern München), maar hoopt op zondag 17 mei zijn eerste KNVB-beker te veroveren. Dan moet op 17 april de winnaar van de halve finale tussen AZ en Ajax worden verslagen.

,,Het was op het einde nog even spannend, dat kunnen we onszelf wel verwijten. We hadden vaker moeten scoren”, zo blikte Götze terug op het duel in Deventer. ,,We speelden goed, maar dat moet je uitdrukken in goals. Bekerwedstrijd zijn altijd lastig, dus dan is het zeker belangrijk om afstand te nemen wanneer je de kansen daarvoor krijgt.

,,Nu moesten we tot het einde scherp blijven. We hadden het onszelf makkelijker kunnen en moeten maken", zei de 29-jarige Duitser, die vanavond de aanvoerdersband (in de kleuren van Oekraïne) droeg bij PSV. ,,Gelukkig scoorden we kort voor rust al de gelijkmaker en toen kwamen zij ook nog met tien man te staan. Anders was het zeker moeilijker geweest. In de tweede helft hadden we de controle.”

Götze genoot ervan dat Veerman het winnende doelpunt voor zijn rekening nam. ,,Hij is een hele goede speler. Ik hou van zijn manier van spelen en bewegen. Hij speelde geweldig, dus hij verdiende zijn goal. Dit was onze derde wedstrijd in zes dagen tijd, dus ik ben blij dat we zonder verlenging de finale hebben bereikt.”

Volledig scherm Mario Götze in actie tegen Go Ahead Eagles. © ANP