‘Johan Cruijff in een shirt van DS’79, ik kan het nog steeds niet geloven’

KNVB op scherp vanwege sneeuw­alarm, vandaag besluit over duels van morgen

5 februari De KNVB beslist vanmiddag of de wedstrijden van zaterdag in het betaald voetbal door kunnen gaan met het oog op de voorspelde sneeuwval. Morgen valt een beslissing over het programma van zondag. De voetbalbond wil voorkomen dat er een scenario ontstaat zoals in 2017 toen wedstrijden niet of te laat werden afgelast.