John de Wolf neemt met bekerzege afscheid van Spakenburg

Willem II, FC Twente en sc Heerenveen lieten zich in de eerste ronde van de KNVB-beker niet verrassen. Willem II won bij Quick in Den Haag met 4-0. De Belg Mike Trésor Ndayishimiye scoorde drie keer op rij. Paul Gladon maakte het laatste doelpunt voor de Tilburgers.



FC Twente versloeg De Treffers in Groesbeek met 2-0. De Japanner Keito Nakamura trof in de eerste helft twee keer doel namens de bezoekers. Heerenveen zegevierde over Excelsior Maassluis met 3-0. Chidera Ejuke, Jordy Bruijn en Daniel Høegh brachten de treffers op hun naam.