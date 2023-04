John Heitinga blijft kritisch ondanks ruime zege: ‘De uitslag had hoger uit moeten vallen’

Ajax boekte een klinkende zege op Fortuna Sittard (4-0) , maar trainer John Heitinga was niet helemaal tevreden. Aan de andere kant had Steven Berghuis ‘ouderwets’ genoten als rechter aanvaller. De Ajax-coach ging ook nog in op wisselspeler Owen Wijndal, die op de bank bleef.

,,De uitslag had hoger uit moeten vallen, vind ik", begon Heitinga, die kritisch was. ,,Ik vond het tweede gedeelte van de eerste helft ruk. We hadden een te laag baltempo en waren slordig. Je moet doordrukken en goals maken, zeker in de fase waarin we zitten.” Daarmee doelde Heitinga op de felle strijd waarin Ajax met PSV is verwikkeld om de tweede plek. De Amsterdammers staan tweede op basis van het doelsaldo.

Berghuis gaf het startsein om het doelsaldo flink op te krikken. ,,Een snelle goal is wat je wil tegen een ploeg die compact speelt", zei Heitinga. De doelpuntenmaker zelf genoot aan de rechterkant. ,,Die goal was een beetje ouderwets", glunderde hij. ,,Ja, vandaag was leuk.”

Berghuis sneed naar binnen, haalde uit met links en scoorde via de binnenkant van de paal. ,,Tegen tegenstanders als Fortuna kan ik prima als rechtsbuiten spelen met genoeg variatie om mij heen", zei Berghuis, die de voorsprong verdubbelde met zijn mindere rechterbeen. ,,Ik hoorde op de training van Geronimo (doelman Rulli, red.) dat hij nog niet zo vaak linkspoten had gezien met zo'n goed rechterbeen. Dat is leuk om te horen en dan heb je ook wat variatie.”

Volledig scherm Steven Berghuis haalt uit met rechts, zijn mindere been. © Pro Shots / Toon Dompeling

Situatie Wijndal

Owen Wijndal, die een tijdje geleden nog zei met Steven Bergwijn de beste linkerkant van Europa te vormen, bleef negentig minuten op de bank. Is hij gezakt in de pikorde? Youri Baas begon in de basis en vervolgens viel Jorrel Hato in. ,,Dit is geen signaal naar hem", zei Heitinga, die Silvano Vos en Mika Godts liet debuteren. ,,Deze jongens verdienen het om op dit podium te spelen. Het is belangrijk dat we een brede selectie hebben en uiteindelijk gaat het om de prestaties op het veld. De spelers moeten de concurrentie aangaan en hun plekje veroveren.”