John Heitinga na dramatische middag bij PSV: ‘Zij waren veel effectiever dan wij’

Dat de landskampioen met ruime cijfers verloor lag vooral aan de effectiviteit, vond Heitinga. ,,De eerste de beste kans die PSV krijgt, staan we 1-0 achter. Daarna moet je het spel gaan maken, krijgen we een paar kansjes en scoren niet en zij scoren wel”, zei Heitinga bij ESPN.



Heitinga zag zeker in de eerste helft een slordig en ongeduldig Ajax. ,,Op de momenten dat je wel gaat voetballen, domineer je in balbezit, maar dat moet je ook omzetten in kansen. In topduels hangt het ook af van kansen. Met Steven Bergwijn hadden we de aansluiting kunnen maken, maar de bal ging via de paal en de paal eruit. In de tweede helft was het een open wedstrijd, maar waren zij veel effectiever dan wij.”