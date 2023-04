John Heitinga na ‘verschrikkelijk’ duel: ‘Dit is een ander Ajax dan de afgelopen jaren’

“Het was gewoon een heel slechte wedstrijd van onze kant. Ik vond het een verschrikkelijke wedstrijd om naar te kijken”, aldus de interim-trainer, die het seizoen afmaakt na het ontslag van Alfred Schreuder. We moeten realistisch zijn: dit is een ander Ajax dan de afgelopen jaren. Het was bijna energieloos hoe wij speelden”, aldus Heitinga bij ESPN.

,,Natuurlijk probeerde Emmen het tempo uit de wedstrijd te halen, dat moeten ze ook doen. Maar wij kunnen veel beter dan dat we vandaag hebben laten zien. Je moet versnellen, een veel hoger baltempo hanteren, bij momenten indribbelen. Maar goed, zulke wedstrijden zitten er ook wel eens tussen. We hebben weer 3 punten en we zijn qua doelsaldo in ieder geval één doelpuntje uitgelopen op PSV.”

Poll Wie pakt de tweede plaats in de eredivisie? Ajax

PSV

AZ Wie pakt de tweede plaats in de eredivisie? Ajax (40%)

PSV (56%)

AZ (5%)

Volgende week nemen Ajax en PSV het tegen elkaar op in Eindhoven. Inzet van dat duel is de tweede plaats in de Eredivisie en daarmee een ticket voor de voorrondes van de Champions League. Feyenoord staat acht punten voor op Ajax en PSV.

De Amsterdammers gaan naar Eindhoven zonder Edson Álvarez, die tegen FC Emmen zijn tiende gele kaart van het seizoen kreeg en nu geschorst is. ,,Ik vind wel wat van die beslissing van de scheidsrechter, maar we moeten verder”, aldus Heitinga. ,,We moeten het volgende week doen met de spelers die we hebben.”

‘Kan hem niets kwalijk nemen’

De Ajax-trainer verwijt de Mexicaanse international niets. ,,Dit zit in zijn spel, dit maakt hem ook tot een speler die je graag in je ploeg wil hebben. Een speler die altijd de grenzen opzoekt. Dat heeft heel vaak positieve gevolgen voor ons. Ik kan Edson niets kwalijk nemen, hij geeft altijd het maximale. Als er iemand een winnaarsmentaliteit heeft, is dat Edson Álvarez wel.”

