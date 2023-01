John Heitinga na winst bij debuut als interim-trainer Ajax: ‘Dit resultaat smaakt naar meer’

Hoe had Heitinga zijn allereerste wedstrijd op de bank bij het eerste van Ajax ervaren? ,,Ik heb er eigenlijk wel van genoten", aldus de 39-jarige Heitinga bij ESPN.

Toch zag ook de oud-verdediger hoe zijn ploeg voor rust kans op kans weggaf aan Excelsior. ,,In de eerste helft heb ik me mateloos geïrriteerd. Je begint heel goed en speelt tegen een compacte organisatie, dan moet je ze eruit lokken. We waren heel slordig aan de bal, dan weet je dat Excelsior in de omschakeling en uit standaardsituaties gevaarlijk kan zijn. We krijgen zeker vier of vijf momenten tegen en dat komt door keuzes aan de bal. Gelukkig hadden we een keeper die geweldig keepte, maar we speelden meer tegen onszelf dan tegen Excelsior.”

Volledig scherm © Pro Shots / Stanley Gontha Na de pauze verscheen er een beduidend beter Ajax op het niet gesproeide kunstgras. De landskampioen gebruikte de flanken wat beter, in plaats van steeds door het midden de oplossing te zoeken, beaamde Heitinga. ,,Op momenten was het veldspel goed. We hebben het veld wat groter gemaakt met twee echte buitenspelers. Toen werden de ruimtes groter en heb ik nog een paar geweldige goals gezien. Als je kijkt waar we vandaan komen, hebben ze het wel goed gedaan. Ik heb ze ook gefeliciteerd. Je wint en klimt een plekje.”

Hoelang zijn periode als interim-trainer duurt en of hij misschien wel het seizoen af mag maken bij Ajax, zei Heitinga ook zelf nog niet te weten. ,,Dat is iets wat ik niet in de hand heb. Het zijn keuzes van de club en zij hebben mij gevraagd om te helpen. Het enige wat ik kan laten zien is de samenwerking met de spelers, de staf en de resultaten op het veld. We zullen zien welke keuze er vervolgens gemaakt wordt. Er zullen gesprekken volgen en we moeten doen wat het beste is voor de club. Ik denk dat we morgen wel weer bij elkaar komen. Als er duidelijkheid is, zal iedereen dat horen. Het belangrijkste was vandaag en dit resultaat smaakt naar meer.”

Tadic: ‘Heitinga heeft de kwaliteiten om trainer van Ajax te zijn’

Aanvoerder Dusan Tadic ziet Heitinga graag blijven. ,,Hij is een echte Ajacied”, aldus de Serviër, vandaag weer eens spelend vanuit de spitspositie. ,,De fans houden ook van hem. Hij heeft veel energie en is enthousiast. Hij is ook ‘straight’ tegen de spelers. Hij heeft de kwaliteiten om eerste coach van Ajax te zijn.”

Tadic hield een slecht gevoel over aan het ontslag van Schreuder. ,,Wij voelden ons verantwoordelijk over wat er is gebeurd met de coach. Als spelers moeten we vechten voor onze club. Dan maakt het niet uit wie de trainer is. We moeten trots zijn om dit shirt te mogen dragen. Ajax is de mooiste club van de wereld.”

