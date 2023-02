John Heitinga niet ontevreden over gelijkspel van Ajax: ‘Had slechter kunnen aflopen’

‘Hij heeft de bal niet op zijn hand of arm gevoeld’

Urs Fischer was een trotse trainer na het gelijkspel van zijn 1. FC Union Berlin. ,,Ik ben echt zeer tevreden”, zei hij. ,,Mijn spelers verdienen een groot compliment. Ze hebben 90 minuten met veel discipline gespeeld. En we hebben weinig kansen weggegeven.”



,,We hadden zelf ook nog kunnen scoren. Dat was helemaal perfect geweest”, vervolgde de coach van de nummer 2 van de Bundesliga. ,,Maar ik denk dat dit gelijkspel voor ons een goede uitslag is. We hebben nu een goede uitgangspositie voor de return van volgende week in ons eigen stadion.”



Fischer wilde niet te lang stilstaan bij de afgekeurde treffer van Morten Thorsby. ,,Ik heb hem net even snel gesproken. Hij had niet het idee dat hij hands heeft gemaakt. Hij heeft de bal niet op zijn hand of arm gevoeld. Maar de videoscheidsrechter zal goed naar dat moment hebben gekeken. Het heeft ook geen zin om hier lang over te praten. De wedstrijd is afgelopen. Die goal gaat niet meer tellen.”