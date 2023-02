John Heitinga tovert de lach terug bij Ajax: ‘We zijn geen liefdadigheidsinstelling’

Podcast Willem van Hanegem: ‘Ik heb alle begrip voor de boosheid van Arne Slot’

Het is begrijpelijk dat Feyenoord-coach Arne Slot zich regelmatig grondig ergert aan scheidsrechterlijke beslissingen, vindt Willem van Hanegem. In de vandaag verschenen aflevering van de AD Willem en Wessel-podcast zegt de oud-international dat het ook voor hem bijvoorbeeld volstrekt onduidelijk is waarom Feyenoord afgelopen zondag geen penalty werd toegekend.

4 februari