Jong Ajax geeft het weg tegen Jong FC Utrecht, Almere City wint restant

Koster merkt dat bekerfina­le onderwerp van gesprek is bij Willem II: ‘Op de drempel van iets unieks’

21:26 De bekerfinale is sinds de memorabele, gewonnen penaltyserie tegen AZ onderwerp van gesprek in Tilburg. Willem II-trainer Adrie Koster laat in ‘Peptalk’ weten dat de eindstrijd enorm leeft. ,,Je staat aan de drempel van iets unieks.”