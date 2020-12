Jong Ajax geeft zege op FC Eindhoven uit handen met penalty in slotminuut

Samenvatting PSV komt in slotfase goed weg en pakt punt in Friesland via invaller Piroe

6 december PSV heeft in Heerenveen, waar het al sinds 2011 niet meer won, traditiegetrouw punten ingeleverd. De ploeg van Roger Schmidt nam in Friesland na een goede eerste helft te weinig afstand en kreeg daarvoor na rust de rekening gepresenteerd. Henk Veerman en Mitchell van Bergen haalden de trekker over en kort voor tijd maakte PSV nog de 2-2, via invaller Joël Piroe.